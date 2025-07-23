Heyet, MHP Alaca Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Alemdaroğlu’nun babası ve Ülkücü camianın sevilen isimlerinden Süleyman Alemdaroğlu’nun amcası merhum Gazi Alemdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla aileye taziyede bulundu.

Ziyaret sırasında merhum için dualar edilirken, Alemdaroğlu ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. MHP İl Başkanı Çıplak, yaptığı açıklamada, “Merhum Gazi Alemdaroğlu’na Allah’tan rahmet diliyor, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve ülküdaşlarımıza sabırlar temenni ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinin ardından, Alemdaroğlu ailesi duydukları memnuniyeti dile getirerek MHP heyetine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi