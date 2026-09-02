Çorum merkez ve ilçelerdeki okullarda Çalışma ve İş Kurumu’nun Toplum Yararına Programı kapsamında alınacak olan 526 temizlik görevlisi için kura çekimi yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki merkez, ilçe ve köylerin okullarında çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak. Bu kapsamda alınacak 526 kişi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kura çekimi gerçekleştirildi.

Okullarda 7 Eylül 2026 tarihinde çalışmaya başlayacak olan ve 5 Mart 2027 tarihine kadar haftada 5 gün çalışacak temizlik görevlilerinin belirlenmesi için ise toplam 4 bin 254 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Çorum 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bolat gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen kura çekiminde 526 kişi isim isim belirlenerek duyuruldu. Buna göre merkez ve köylerindeki 302 kişi için 2 bin 670, Alaca’da 30 kontenjan için 182, Bayat’ta 20 kontenjan için 80, Boğazkale’de 6 kontenjan için 22, Dodurga’da 7 kontenjan için 47, İskilip’te 28 kontenjan için 262, Kargı’da 14 kontenjan için 97, Laçin’de 6 kontenjan için 48, Mecitözü’nde 10 kontenjan için 80, Oğuzlar’da 7 kontenjan için 27, Ortaköl’de 8 kontenjan için 57, Osmancık’ta 37 kontenjan için 435, Sungurlu’da 35 kontenjan için 208 ve Uğurludağ’da ise 7 kontenjan için 39 kişinin başvuru yaparak kuraya katıldığı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Muhabir: Haber Merkezi