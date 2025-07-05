Kaybolduktan 4 gün sonra cesedine ulaşılan Yücel Kolçak (36)’nın boğazı kesilerek öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre 1 Temmuz’da evden ayrıldıktan sonra yakınlarının haber alamadığı Kolçak için arama çalışması başlatıldı.

Kolçak’ın bir alacak-verecek meselesi nedeni ile 06 EGL 698 plakalı hafif ticari araçla merkeze bağlı Seydim Köyü’ne gittiği bilgisine ulaşan polis arama çalışmalarını Seydim Barajı ve kırsalında yoğunlaştırdı.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kolçak’ın alacaklı olduğu Muhammet K.(29) ve arkadaşları M.Y. ile H. İ.B.(29)’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda, Muhammet K. alacak-verecek meselesi nedeni tartıştığı Kolçak’ı Seydim Barajı’nda araç içinde bıçakla boğazını keserek öldüğünü ve sonrasında cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü itiraf etti.

Ayrıca kan bulaşan giysileri ile alacak-verecek konusu 105 bin lira parayı yaktığını belirten zanlı, Kolçak’ın kullandığı aracı da ormanlık alanda gizlediğini belirtti.

- OLAY YERİNE GÖTÜRÜLEN ZANLI CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Cinayetin itirafı üzerine bölgeye hareket eden ekipler, köyün yaklaşık 5 kilometre dışında kalan Darlık mevkiinde zanlının gösterdiği yerde kazıda Kolçak’ın boğazı kesilmiş halde cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Kolçak’ın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK