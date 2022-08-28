Bölgemizde uçuş tescilli tek alan olan ve 2 yıl önce Konya'ya kadar 8 saat 15 dakikada uçularak o günün Türkiye rekoru kırılan Bayat Asma Tepesinde 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak etkinliklerde HİT'its Sanat ve Doğa Sporları Kulübü de 30 Ağustos Saat 09.30’da Asmatepesine Zafer Yürüyüşü yapacak. Zafer Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler yamaç paraşütü ile devam edecek.

Ayrıca Uçuş Kulüpleri tarafından uçmak isteyen vatandaşlara da Tandem(İkili) uçuşları da yaptırılacaktır. Tandem Uçuşu yapmak isteyenler Çorum Sportif Havacılık Kulübünün Resmi İnstagram sayfasından iletişime geçebilirler.