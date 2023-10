Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hak-İş'in 48 yılı geride bıraktığını kaydeden Köroğlu, 1976'da Hak-İş Konfederasyonu'nun kurulduğunu ve 12 Eylül darbesiyle konfederasyonun ve konfederasyona bağlı sendikaların kapatıldığını belirtti.

Köroğlu, 1981 yılında konfederasyonun yeniden faaliyete geçtiğini ifade ederek, yeniden kuruluş aşamasının ardından 1983'te yarıda kalan faaliyetlerine hız verdiğini açıkladı.

Geçmişten beri yaşanan siyasi krizlerde ve anayasa değişikliklerinde Hak-İş'in her zaman Türkiye'de demokrasiden yana tavır aldığını kaydeden Köroğlu günümüze kadar gelen süreçte durmadan kendilerini büyüttüklerini ve Türkiye'nin en kapsamlı konfederasyonu olduklarını belirterek, Türkiye'deki 16 milyon sigortalı çalışanın tümünü Hak-İş üyesi yapana kadar mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

“FİLİSTİN KONUSUNU, BİZ HER FIRSATTA GÜNDEME GETİRDİK”

Öte yandan Filistin ile İsrail arasındaki gerilime de dikkat çeken Köroğlu, geçmiş dönemlerde de Filistin'in yanında yer aldıklarını söyleyerek, “Biz 2017'de yaklaşık 50'ye yakın ülkeden 250 civarında sendikanın katıldığı Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'ni kurduk. Bu birlik gerçekten hem ülkemizde hem de dünyanın değişik coğrafyalarında büyük bir sorumluluk alarak, büyük bir mücadele ile Filistin konusunu, Filistin'le birlikte Kudüs'ün statüsünü ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı haksızlıkları, adaletsizlikleri biz her fırsatta gündeme getirdi. 4 yıl o birliğin başkanlığını yaptık Hak-İş olarak ve bütün dünyada sendikal hareketin, başta İLO olmak üzere sendikal hareketin dikkatini buraya çektik” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİ KORUMAK VE

GELİŞTİRMEK, HEPİMİZİN GÖREVİ”

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümüne de değinen Köroğlu, “Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sonucunda kazanılmış bir zaferdir. Bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük bir fedakârlık ve cesaretle elde edilmiştir.

Cumhuriyet, sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Bu nedenle, Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek, hepimizin görevidir.

Cumhuriyetimiz, bize özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri kazandırmıştır. Bu değerlerin ışığında, ülkemizi daha müreffeh ve mutlu bir gelecek bekliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.