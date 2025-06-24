Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Çorum olaylarının 45’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında “12 Eylül’ün ekonomik, sosyal ve sınıfsal etkileri bağlamında Çorum Katliamı” konulu bir panel düzenliyor.

Moderatörlüğünü Av. Ahmet Özdel’in yapacağı panelde Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, Gazeteci-Yazar Halk TV programcısı Bahadır Özgür ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez birer konuşma yapacak.

27 Haziran 2025 saat 19.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek panele tüm yurttaşların davetli olduğu bildirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR