Uğurludağ’da yağış hasara neden oldu
Çorum’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Uğurludağ İlçesi’nde oluşan sel hasara neden oldu.
Uğurludağ 08.06.2022, 19:33
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İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve ani su baskını nedeniyle asfaltlar kavladı, kaldırım taşları yerinden söküldü, bazı ev ve işyerlerinde de su baskınları meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı ilçede selin getirdiği atıklar, ilçe merkezinde birikirken, Uğurludağ Belediyesi ise olaya anında müdahale etti.
Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’un bizzat takip ettiği çalışmalarda ilçe merkezinde hasar tespit çalışmaları yapılırken, sel atıkları da temizlendi. Temizlik çalışmaları gece boyu devam ederken Belediye Başkanı Torun başta olmak üzere, tüm belediye personeli de yeniden yaşanabilecek bir olumsuzluk için teyakkuzda bekledi.
(Haber Merkezi)
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