Uğurludağ’da meydana “Recep Tayyip Erdoğan” ismi verildi

Yenicami Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde tamamlanan kentsel dönüşüm sonrasında ortaya çıkan, içerisinde 13 adet işyeri ve saat kulesinin de bulunduğu meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ithafen “Recep Tayyip Erdoğan Meydanı” isminin verilmesi Temmuz ayı belediye olağan meclis toplantısında meclis üyelerinin yazılı önergesi ile 1.inci gündem maddesi olarak meclisin onayına sunuldu.

Meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı karar sonrası meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi.

Aldıkları kararın hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Remzi Torun, “Bu ülkeye büyük hizmetler vermiş Cumhurbaşkanımızın isminin Uğurludağ İlçemizde yaşatmış olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu bir kadirşinaslıktır, vefakârlıktır” dedi.

(Haber Merkezi)