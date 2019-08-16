Uğurludağ Yayla Şenlikleri başlıyor

Şenlikte yarın ise yerel sanatçıların konseriyle başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise coşku tavan yapacak. Belediye Başkanı Remzi Torun’un yoğun gayretleri ile ünlü sanatçı Uğur Işılak konser verecek. Belediye olarak zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirten Torun, tüm Çorumluları şenliklerine ve konserlere davet etti.

Öte yandan Başkan Torun şenlikle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Eğitim ve Araştırma Genel Müdürü Okan İbiş’i makamında ziyaret ederek hem destek istedi hem de şenliklerine davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)