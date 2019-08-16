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Uğurludağ Yayla Şenlikleri başlıyor

Uğurludağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 11. Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenlikleri bugün başlıyor. İki gün sürecek olan şenliğe özellikle ilçe dışında yaşayanların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Şenliğin ilk günü yani bugün sevilen sanatçı Ankaralı Engincan sahne alacak. Halk dansları topluluğu ve mehteran konserinin yanısıra şenlik alanında gecede havai fişek gösterileri yapılacak.

Uğurludağ Yayla Şenlikleri başlıyor

Uğurludağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 11. Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenlikleri bugün başlıyor. İki gün sürecek olan şenliğe özellikle ilçe dışında yaşayanların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Şenliğin ilk günü yani bugün sevilen sanatçı Ankaralı Engincan sahne alacak. Halk dansları topluluğu ve mehteran konserinin yanısıra şenlik alanında gecede havai fişek gösterileri yapılacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:58
Uğurludağ Yayla Şenlikleri başlıyor

Şenlikte yarın ise yerel sanatçıların konseriyle başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise coşku tavan yapacak. Belediye Başkanı Remzi Torun’un yoğun gayretleri ile ünlü sanatçı Uğur Işılak konser verecek. Belediye olarak zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirten Torun, tüm Çorumluları şenliklerine ve konserlere davet etti.

Öte yandan Başkan Torun şenlikle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Eğitim ve Araştırma Genel Müdürü Okan İbiş’i makamında ziyaret ederek hem destek istedi hem de şenliklerine davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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