Ormana yıldırım düştü, yangın çıktı
Çorum’un Uğurludağ İlçesinde dün akşam saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırım düştü.
Uğurludağ 30.05.2021, 19:16
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Çorum'un Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun'un verdiği bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavunluk Yaylası Şekerpınar mevkiine yıldırım düştü.
Düşen yıldırımla birlikte çıkan orman yangını Belediye itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
(Haber Merkezi)
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