Koronavirüs can almayı sürdürüyor

Yeni tip koronavirüs salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.

Çorum'un Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyü sakinlerinden Mustafa Iğnak (87), yakalandığı koronavirüs (Covid-19) virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Iğnak önceki gün vefat etti.

Merhumun cenazesi Aşılıarmut Köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

