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Hayatin Keçelioğlu koronavirüs kurbanı

Yeni tip koronavirüs salgını canları almaya devam ediyor. Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Küçükerikli Köyü Dernek Başkanı Galip Keçelioğlu'nun annesi Hayatin Keçelioğlu da tedavi gördüğü koronavirüs hastalığı nedeniyle kurtarılamadı.

Uğurludağ 25.12.2020, 18:43
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Hayatin Keçelioğlu koronavirüs kurbanı

Merhumenin cenazesi yakınları tarafından yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uygun olarak düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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