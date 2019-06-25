Bir garip yol kavgası

Uğurludağ İlçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Gümkafa, Belediyeden aldığı araziye 3 yıl önce tek katlı bir ev yaptı. AK Partili Belediye Başkanı Remzi Torun ise, ailenin kullandığı yolu inşaat çalışması nedeniyle tel örgü ile kapatmak istedi.

Bunun üzerine Ali Gülkafa ve Belediye Başkanı Remzi Torun arasında tartışma çıktı. Ali Gümkafa, tartışma sırasında Belediye Başkanının kendisine yumruk attığını iddia ederek önce karakola gidip şikayetçi oldu. Ardından da darp raporu aldı.

Ali Gülkafa yaptığı açıklamada “ Olayın olduğu gün evde misafirlerim vardı. Başkan ve yanındakiler evimin önüne geldi ve yol meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Ben evimin arazisini zaten belediyeden 3 yıl önce ihale ile satın alıp ev yaptım. Kullandığımız yol ise belediyeye aittir.

Başkan şimdi ise bu yolu kapattırıyor. Önce yola inşaat çalışması başlattı. Ardından çitle kapatmak için kazıklar çaktırdı. Yarın öbür günde tel çitle bu yol tamamen kapatılacak.

Ben başkana bana 2 metrelik buradan yol vermesini istedim. Benim geçiş güzergâhımı tamamen kapatıyorsunuz dedim. O da bana “sana yol yok, İzinsiz ördüğün duvardan inip çıkarsın” dedi. Bende kendisine orası 4 metre yükseklikte, ben bu yolu kullanamam dedim.

Kısacası eğer bu yol çitle kapatıldığı gün hiçbir şekilde yolu kullanamayacağız. Bende eşimde bu merdivenden inip çıkamak zorunda kalacağız. Diyerek, birkaç gün içinde merdiveni nasıl kullanacaklarını uygulamalı bir şekilde kullanarak. Tartışma bu yüzden çıktı. Ve bana yumruk attı. Bende kendisinden şikayetçi oldum. ” dedi.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ise hakkında ortaya atılan iddialara cevap vererek, “ Ben bir belediye başkanıyım. Burada binlerce kişiye hizmet vermekteyim. Benim bu kişi kendisine yumruk attığımı söylemiş, öyle bir şey olabilir mi? Bakın bu kişi başkan benim yolumu kapatıyor diyor. Öyle bir durum söz konusu değil, orası Uğurludağ Belediyesine ait bir arazisidir. Biz oraya şuan ambar yapıyoruz ve bölgede çalışma yapıyoruz. Cit çekilen yer bizim arazimiz. İnşaat bitiminde biz orayı ambar olarak kullanacağız. Bunu da yapmayalım mı? Bu kişi yıllardır belediyenin arazisini kullanmasına izin verdik, ancak şuan bize ihtiyaç olduğu içinde buraya inşaat çalışması başlattık, Bu kişinin de “benim yolum” dediği bize ait olan alanı çitle çevirme çalışması başlattık. Şuan kaçıkları çakıldı” dedi.

Torun daha sonra yaptığı açıklamasında “ Bu kişi gitmiş su argının üzerine duvar örmüş, belediyenin fen memuru gitti ölçümlerini yapıp bölge tel örgüye alındı. Orada belediyenin işçilerinin yanında bu kişi tel örgü çekerken bana saldırdı.Saldırdığı sırada benim şoförüm ve çalışanlarımda vardı.

Yumruk atmam söz konusu değildir. Bana hakaret ettiği için suç duyurusunda bulundum. Eğer bir sıkıntısı varsa gidip bizi mahkemeye versin. Bu kişi belediyenin arsasını sahipleneyim diyor. Parsel sorgulamada zaten bakıldığında bizim alanımız çıkıyor orası.

Devletin kadastro tapulu yolu var. Adam yolu kapattı. Ali Gülkafa bizim alanı yol olarak kullanmak istiyor. Yine bu kişi kaçak ev ve ahır yapmak istedi izin vermedik. Kaçak çadırı var. Çadırların olduğu yer her gün onlarca geçiş yapan araçlara ve yayalara tahliye arz etmektedir. Biz bunun önüne geçmek istedik. encümen kararı aldık ve ceza yazdık. Ben bugüne kadar yaptığım her işi dersime çalışarak yaptım. Ezbere bir iş yapmadım” dedi.