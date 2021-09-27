AK Partili kadınlar Uğurludağ’da buluştu

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti Uğurludağ İlçe Teşkilatının da katıldığı toplantıda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Her ay farklı bir ilçede düzenlediğimiz istişare toplantılarımızla birlik ve beraberliğimizden aldığımız gücün verdiği şevkle insanların yüreklerine daha fazla dokunabiliyoruz” dedi.

2023 seçimlerinde AK Parti’nin yine zaferle çıkacağını belirten Demir, “Bu zaferin arkasında her zaman gönülden destekleri ile gece gündüz emek veren kadınların fedakârlığının payı büyüktür. Tüm kadın kolları teşkilatlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

