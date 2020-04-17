Ziraat Odası çiftçiler için traktör aldı

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri üzerine Sungurlu’da faaliyet gösteren Ümit Galeri Hattat Traktör Bayiinden ihale usulü ile traktör satın aldıklarını söyledi.

Kelepircioğlu, “Çiftçilerimiz geçen yıl almış olduğumuz taş toplama makinasında kullanılmak üzere bizden traktör talep ettiler. Yönetim kurulu ve oda meclisimiz ile görüşerek traktör almaya karar verdik. Yapılan piyasa araştırması ve ihale sonucunda ilçemizde faaliyet gösteren Ümit Galeri Hattat Traktör Bayiinden traktör almış bulunmaktayız.

Çiftçilerimizin traktörü hizmetine sunduk. Çiftçilerimiz traktörü yakıt bedeli ve cüzi bir miktar kira bedeli ile kullanabilecekler. Bundan sonra da çiftçilerimizin gerek duyduğu ihtiyaçları karşılanacaktır.” dedi.

ZİRAAT ODASINA 0 KİLOMETRE HATTAT TRAKTÖR

Ümit Galeri sahibi Ramazan Erayhan, 2020 model 0 kilometre Hattat 398 traktörü Ziraat Odasına teslim ettiklerini ifade etti.

4 yıldır Hattat Traktör Bayisi olduklarını dile getiren Erayhan, 110 beygir gücünde ki traktörün % 100 yerli olduğunu söyledi.

ÜMİT GALERİ'DEN 200’NCÜ TRAKTÖR ZİRAAT ODASINA..

Erayhan, bugüne kadar toplam 199 adet Hattat Traktör satışını yaptıklarının altını çizerek, 200. Hattat Traktörü Ziraat Odası’na teslim ettiklerini kaydetti.

İlçe de 12 yıldır galericilik yaptığını belirten Erayhan, traktörün özelliklerini şöyle sıraladı, “2020 model Hattat 398 4x4 çevre dostu euro 3a İngiliz perkins motor, 4.000 kilo kaldırma kapasiteli, 1000 devir kuyruk mili, elift, 4 silindir, yüksek performans, yan askı kollar, kancalı alt kollar, hidrolik orta kol, yardımcı arka kol pistonu, düşük yakıt, buçuklu vites, 12+4 hema şanzıman, 8 adet arka çıkış valfi, 125 litre yakıt depo tankı, kabin, klima, turbo, intercooler, kompresör, elektrik kesici şalter, hostes koltuğu, açılır tavan (sanruf) 110 beygir gücünde, Traktörümüz Ziraat Odası ve çiftçilerimize hayırlı olsun.”

Ramazan Erayhan oğulları Ümit, Ünal ve Kemal ile birlikte Sungurlu halkına tecrübeli ve kaliteli bir hizmet anlayışını ilke edindiklerini vurguladı.