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"Yeni öğretim yılında yeni binamızdayız"

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) 1311 öğrenci ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamladı. 

"Yeni öğretim yılında yeni binamızdayız"

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) 1311 öğrenci ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamladı. 

20 Haziran 2019 Perşembe 16:06
"Yeni öğretim yılında yeni binamızdayız"

MYO Müdürü Dr. Ömür Demirer, "Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında yeni binamız ve yeni bölümlerimiz ile birlikte öğrenci sayımızda artış olacaktır" dedi. 
2018-2019 eğitim ve öğretim yılımızı tamamladıklarını söyleyen Ömür Demirer, "Bu eğitim ve öğretim yılı bizim için çok şükür sorunsuz geçti. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında daha önce açık olan Bilgisayar programcılığı ve Dış ticaret bölümümüz de öğrenci yoktu. Bu sene tekrar kontenjan talebinde bulunduk. Dış Ticaret ve Bilgisayar teknolojileri bölümlerimize kontenjanlarımız kabul edildi. Bilgisayar teknolojileri bölümlerimize 40, Dış Ticaret bölümümüze de 30 öğrenci kontenjanı verildi." diye konuştu. 
"Yeni öğretim yılında yeni binamızdayız" 
Kampus çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor diyen Demirer, "Müteahhit firmanın sözleşme tarihinden önce bitirmeyi planlıyor. Bir aksilik olmasa yeni eğitim-öğretim yılımıza yeni binamızda başlayabileceğiz. Okulumuzda şuanda 7 tane bölüm 8 tanede proğramımız var. Sungurlu MYO'nun bölümlerinde neredeyse yüzde 100 yakın doluluklar var. Şuan da bizim öğrenci sayısı ile ilgili bir sıkıntımız yok tercih edilen ve istihdamı mümkün olan bölümler açtık. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulmaları bizim performansımızı gösteriyor. Bizim önceliğimiz istihdam odaklı bölümler açmaktır. Çünkü ülke açısında da önemli olan üniversite mezunu işsiz gençler yetiştirmek değil üniversitelerin amacı, gençlerimizin iş sahibi olmasıdır" ifadelerini kullandı. 

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