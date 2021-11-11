YBO’lu öğrenciler geleceğe nefes oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği' bugün başladı. 'Geleceğe nefes, dünyaya nefes' ağaçlandırma seferberliğine Osmancık Yatılı Bölge Okulu(YBO) öğrencileride katıldı.
Sungurlu 11.11.2021, 18:43 11.11.2021, 18:44
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Osmancık Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam fidanları bugün 11.11.2021 saat 11.00’da YBO öğrencileri tarafından okul bahçesine dikildi. Etkinliğe Okul Müdürü Medet Sezgen, müdür başyardımcısı Tuncay Odabaşı, müdür yardımcısı Murat Başkaya, Özel Eğitim sınıfı öğretmenleri Firdevs Erginyar ve İbrahim Köybaşı ile öğrenciler katıldı.
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