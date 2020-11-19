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Yaşlı kadına otomobil çarptı

Sungurlu’da leblebiciler önünde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı.

Sungurlu 19.11.2020, 13:21 19.11.2020, 13:38
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Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın 112 Acil Yardım Ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selvi E. (69) Alparslan Türkeş Caddesi leblebiciler önünde yolun karşısına geçmek istedi. Geçmek istediği sırada Haydar Y. yönetiminde ki 19 SP 497 plakalı otomobil kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Çapmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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