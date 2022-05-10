Vektörel mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Ülke genelinde değişiklik gösteren mevsimsel şartlara rağmen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre ve halk sağlığının korunması için larva ve ergin sinek ile yoğun mücadelesini sürdürüyor. İlçe'de ilaçlama çalışmaları 3 araç, 3 adet ilaçlama cihazı ve vardiyalı çalışan iki ekip halinde haftanın 7 günü 24 saat olarak gerçekleştiriliyor.

Geçen yıla oranla daha sık ilaçlama yaptıklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilaçlama hizmetini en iyi şekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece-gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Olumsuz hava şartlarına rağmen Sungurlu’da sinek ve benzeri uçucularla mücadeleyi devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Şahiner, tüm mahalleler, çöp konteynırları, parklar, mandıra ve ahırlar ile köylerde gerçekleştirilen ilaçlama hizmetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaç kullanıldığını sözlerine ekledi.