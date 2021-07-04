Vedat Gülşen Tokat’a atandı

İki yıldır Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü olarak görev yapan Vedat Gülşen; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün yaz kararnamesi ile Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne atandı.

Vedat Gülşen, 2005 ila 2015 yılları arasında Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Vezirköprü M Tipi Ceza İnfaz Kurum’larında, kurum öğretmeni olarak görev yapmıştı. (Haber Merkezi)

