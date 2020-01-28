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Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret

Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri; geçtiğimiz haftalarda okullarını ziyarete gelen Vali Mustafa Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret

Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri; geçtiğimiz haftalarda okullarını ziyarete gelen Vali Mustafa Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

28 Ocak 2020 Salı 00:22
Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, Okul Müdürü Ahmet Kalınsazlıoğlu, Müdür Yardımcısı Mahmut Karadeniz, Matematik Öğretmeni Deniz Çam, Okul Aile Birliği Başkanı Celal Güngör ile Deniz Zengin’in eşlik ettiği öğrencilerin ziyareti Vali Çiftçi’yi de mutlu etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Çiftçi, istek ve taleplerini dinleyerek hediye verdi. Öğrencilerde Vali Çiftçi’ye gitar ve saz eşliğinde müzik dinletisi sundu. Vali Çiftçi de öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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