Üniversiteli gençler harçlıklarını tavuklu pilav ile çıkarıyorlar

Sungurlu’da bir ilki yaptıklarını ifade eden üniversite öğrencileri Karakol ve Karataş, “Sizlerde aileniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla sıcak, samimi ve hijyenik bir ortamda vakit geçirmek ve dayanılmaz lezzetiyle pilavımızın tadına bakmak isterseniz buyurun konuğumuz olun” dediler.

“Aileniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla pilavın doyulmaz tadına bakabileceksiniz. Herkese ve herkese uygun nohutlu tavuğun menüsüyle yanında buz gibi ev yapımı ayranla yeni bir lezzetle tanıştıracağız” diye konuşan gençler tüm ilçe halkını tavuklu pilav yemeye davet etti.

(Haber Merkezi)