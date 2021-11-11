Tunç Soyer’den Sungurlu'ya otobüs 

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sungurlu için hibe ettiği otobüs ilçeye getirildi. Otobüs ilçe halkına hizmet etmeye başlayacak.

İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayarak, “Sayın Tunç Soyer'in talimatları doğrultusunda Belediyemize bir Halk Otobüsü daha kazandırdık. Cezaevi ve Yüksek Okulumuzun faaliyete girmesiyle birlikte yaşadığımız yoğunluğu rahatlatacak bu güzel yardımlaşmadan dolayı, başta Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve emeği geçen herkese şahsım ve ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Var olsun Millet İttifakı" ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

