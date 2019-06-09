Traktörün altında can verdi 

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Topuz Köyü, Ekinözü mevkiinde meydana geldi. Seyit Ali Kubaş (45) yönetimindeki traktör arazide çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verip, yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, devrilen traktörün altına kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.