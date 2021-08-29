Traktörden düşen sürücü can verdi

Edinilen bilgilere göre; Sungurlu’ya bağlı Demirşeyh köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 EK 395 plakalı traktörden düşen Sıddık Didikoğlu isimli vatandaş ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

