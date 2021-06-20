Trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 16 ALM 279 plakalı Peugeut marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüj kenarında bulunan taşlara çarparak takla atan hafif ticari araç, yine refüjde durdu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.A. ile yolcular E.A., S.A., H.A. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.