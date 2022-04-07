TOBB, Sungurlu’ya okul yapacak 

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen TOBB Oda / Borsa Müşterek İstişare Toplantısına katıldılar.

Behiç Akkaş, Mustafa Kürbüz ve Günser Şirin, toplantı sonrası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek bir süre görüştüler. Görüşmede Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Hisarcıklıoğlu’ndan TOBB tarafından Sungurlu’ya okul yapılması yönünde talepte bulundular. Hisarcıklıoğlu, talebi olumlu karşılayarak Sungurlu’ya okul yapılacağını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak olan okul için TSO Başkanı Behiç Akkaş ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)

