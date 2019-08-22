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TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdi 

Çorum’un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. 

TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdi 

Çorum’un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 01:23
TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdi 

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken TIR sürücüsü kaza yerinden kaçtı. 
Rafet Demirdiş’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazadan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı çalışma başlattı. 

(İHA)

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