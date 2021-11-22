Tartıştığı kadını bıçakladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı.
Sungurlu 22.11.2021, 22:21
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Olay, Sungurlu ilçesi Sungurlu- Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. adlı şahıs E.T.A. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.D., cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Tartışmayı gören fabrika bekçisi müdahale ederek kadını kurtarırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: (İHA)
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