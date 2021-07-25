Tandırlık yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akçay Mahallesi'nde Metin Aktukum’a ait evin tandırlık kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangında tandırlıkta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.