Takla attı metrelerce sürüklendi

Kaza Çorum-Ortaköy yolunda dün gece meydana geldi. Nurettin Kaya idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte, Ergül Acar ve Selçuk Acar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzenine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.