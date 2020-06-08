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Takla attı metrelerce sürüklendi

Çorum’da  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sungurlu 08.06.2020, 13:28
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Kaza Çorum-Ortaköy yolunda dün gece meydana geldi. Nurettin Kaya idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte, Ergül Acar ve Selçuk Acar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzenine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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