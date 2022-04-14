“Sungurlu’ya kurulan EDS sisteminin ilçeye faydası yok”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu şehir geçişine kurulan ve birkaç gün içerisinde devreye girecek olan EDS sisteminin, Sungurlu’ya ve Sungurlulara hiçbir faydasının olmadığını ifade etti.
'Bakan Yardımcısının, Sungurlu-Çorum karayoluna çift yönlü araçların hız tespitini yapmak için kurulan EDS’nin ardından, vatandaşlardan gelen talepler üzerine sistemin ilçe geçişini kapsayacak şekilde genişletileceği yönünde söz verdiğini hatırlatan Başkan Şahiner, ‘Hani sözünüz nerede' diye sordu.
“SUNGURLU HALKINI CEZALANDIRIYORLAR”
Delice, Balışeyh, Çerikli Belediyelerine gelir varda, Sungurlu’ya neden yok diye soran Şahiner, 'Sungurlu'ya, Delice ve Balışeyh'te olduğu gibi foto kapan yani Anlık Hız Tespiti yerine, Ortalama Hız Tespit Sistemi kurdular. Bu sistemin Sungurlu ve halkına hiçbir faydası yok. Sırf belediye bu sistemden gelir elde etmesin diye alelacele kurdukları ortalama hız tespit sistemiyle, aslında Sungurlu halkını cezalandırıyorlar” dedi.
“SIRF YAPMIŞ OLMAK İÇİN KURULAN SİSTEM”
Başkan Abdulkadir Şahiner, asıl kurulması gereken EDS sistemi ile belediyeye gelecek olan gelirin Sungurlu halkı için artı hizmetler demek olduğunun altını çizerek, “Sadece halkın gözünü boyamak için, sırf yapmış olmak adına kurulan bir sistem. Tamamen oldubittiye getirilen bu sistem, 6 kilometre mesafe arası ortalama hız tespiti yapacak. Yani belirlenen hız limitleri dışını çıkan bir araç, PTS'lerden birine girmediğinde ceza yazılmayacak ve kazalarında önüne geçilmeyecek. Sayın Çorum Valisi'ne sesleniyorum! Su sorunumuz da olduğu gibi EDS'de de Sungurlu’yu cezalandırıyorsunuz. Bu halk bunları unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.
“DEVLET KİN GÜTMEZ"
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum Valisinin, Sungurlu ile ilgili tutumunun ötekileştirici ve ayrımcı bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.
Artık, masasında sadece Sungurlu’yu geriletme projesi olduğunu düşünür olduk diyen Şahiner, “Diğer belediyelere yapılanlar, bize gelince görmezden, duymazdan geliniyor. Sanırım Belediyeye, dolayısıyla halka gelir sağlanmasın diye, her konuda olduğu gibi EDS'de de belediyeyi kasıtlı devre dışı bırakıldı” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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