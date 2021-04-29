“Sungurlu’ya EDS sistemi neden kurulmuyor?”

Artan trafik kazalarına dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, EDS sisteminin biran önce ilçeye kurulması gerektiğini söyledi. “Her gün bir kaza haberiyle yatıp, yine kaza haberiyle uyanıyoruz” diyen Başkan Abdulkadir Şahiner, bugüne kadar bu yolda sayısız kaza olduğunu ve önlem alınmadıkça bu kazaların artarak devam edeceğini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e seslenen Şahiner, “EDS sistemine 4 yıldır neden onay verilmiyor? Bu yolda daha kaç kişinin canı yanacak” diyen Şahiner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kırıkkale’de, Balışeyh’de ve Delice’de EDS var. EDS sayesinde şehir geçişlerinde kaza neredeyse olmuyor denecek kadar az. Buraya da bir önlem alınsın artık. Her gün ya birisi ölüyor ya da yaralanıyor. Bugün 61 yaşında ki bir vatandaşımız karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti. Yazık günah. Dışarıda yaşayan insanlar bile ‘Sungurlu’da ne kadar çok kaza oluyor’ diye sorarken, neden bu durum karşısında önlem almıyorlar. Neden hiç umursanmıyor?” görüşüne yer verdi.



VATANDAŞ DA TEPKİLİ

Çorum İl Trafik komisyonu, trafik kazalarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Sungurlu’ya EDS’nin kurulmasını kararlaştırmış, komisyon tarafından da kabul edilmişti. Sungurluda vatandaşlar ise senelerdir hiçbir adımının atılmamasına tepki gösterdi.

Aynı yol güzergahında Kırıkkale Delice ve Balışeyh’de olduğu gibi Sungurlu’ya da EDS’nin biran önce kurulmasını isteyen vatandaşlar, “Yolun bu tarafından yaşayan binlerce kişi her gün bu yoldan geçerek şehir merkezine geliyor. Birçok kişi bu yolda karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Bu tür kazaların daha faza yaşanmaması, daha fazla kişinin canının yanmaması için EDS’nin kurulmasını istiyoruz” dediler.

(Haber Merkezi)

