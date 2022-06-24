Sungurlu’nun yeni ilçe müftüsü “Eroğlu” oldu
Sungurlu Müftüsü İbrahim Köksal'ın Serik'e atanmasının ardından Sungurlu İlçe Müftüsü olarak Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu atandı.
Sungurlu 24.06.2022, 20:28
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Yozgat’ta yıllardır din hizmetlerinde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Eroğlu’nun kısa süre sonra ilçeye gelerek görevine başlayacağı öğrenildi.
Sungurlu Müftüsü İbrahim Köksal ise ilçeden ayrıldıktan sonra Serik İlçe Müftülüğü görevine başlayacak.
(Haber Merkezi)
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