Sungurlu’nun nüfusu azaldı

Açıklanan sonuçlara göre Sungurlu nüfusunu 23 bin 784’ünü erkekler, 24 bin 374’ünü ise kadınlar oluşturdu.

İlçe merkezinin nüfusu ise 15 bin 236’sını erkekler, 15 bin 759 ise kadınlar olmak üzere toplam 30 bin 995 olarak belirlenirken, köy nüfusunu ise 8 bin 548’i erkek, 8 bin 615’i ise kadın olmak üzere toplam 17 bin 163’den oluştu.

'Nüfus 40 yılda 52 bin kişi azaldı'

Sungurlu’nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 100 bin idi. 1990 yılında merkez nüfusu 30 bin 521, köy nüfusu 57 bin 806 oldu. 2000 yılında ise merkez nüfus 35 bin 397, köy nüfusu 45 bin 443 idi. 2019 yılı itibariyle merkez nüfus 30 bin 995, köy nüfusu ise 17 bin 163’e kadar düştü.