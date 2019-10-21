Sungurlu’nun kalkınması için çalışmalar devam ediyor

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya TSO Başkanı Behiç Akkaş, TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve kurul üyeleri; Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eyyüp Ensari Şahin, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Fatih Şanöz, CanBil Bilgi Sistem ve Teknolojileri firması İş Geliştirme Uzmanı Kenan Çabuk ve işadamı Serkan Tuncay katıldı.

Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) son durumu ile ilçenin ekonomik ve ticari yönleri masaya yatırılarak, yapılması gerekenler istişare edildi.

Avrupa Birliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve diğer kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanılması için hazırlanması gereken projeler değerlendirildi. Gençlerin ve kadınların istihdamının sağlanması ve ekonomiye katkı sağlamaları üzerinde duruldu.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, ilçenin ekonomik olarak kalkınması için TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu ile bir araya gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi. Akkaş, “Bir şehrin, ilçenin kalkınmasında yatırımcılarımızın rolünü çok iyi biliyoruz. Sungurlumuzu farklı kılan yapısı, coğrafi avantajları, çalışkan insanı ve yatırım olanakları ile yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyacak çalışmaları hak ediyor. Daha fazla yatırım almak ve yeni istihdam alanlarının oluşması için istişare etmek adına TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu ile bir araya gelerek çalışmalara başladık.” dedi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Akkaş, ilçenin kalkınması için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve kurul üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Behiç Akkaş, bu tür toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)