Sungurlu’nun ihtiyaç ve talepleri ele alındı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın başkanlığını yaptığı heyette; İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kurul Üyesi Kadriye Ünler yer alıyor. İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da Sungurlu ziyaretinde heyete eşlik etti.

Yapılan görüşmeler sonucunda İYİ Parti heyeti, Çorum’un sosyo-ekonomik durumu ve ülke gündemindeki konuların halk nazarında durum tespitlerini yaparken, Sungurlu'nun ihtiyaç ve taleplerini bire bir görüşmeler ile belirleyerek değerlendirilmek üzere notlar aldı.

İYİ Parti heyetini ağırlayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış ve parti teşkilatı, Sungurlu sivil toplum kuruluşları, Oda Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Partili milletvekillerine ve diğer heyet üyelerine teşekkür ederken, “Ülkemizi hep birlikte el ele iyileştireceğiz” mesajını verdi.

(Haber Merkezi)