Sungurlulu genç kazada can verdi

Edinilen bilgilere göre Samsun'un Bafra ilçesinde kendi aracını park ettikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Peşmen'e otomobil çarptı.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi önceki gün Sungurlu Arifegazili Köyü mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

