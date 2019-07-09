Sungurlu’dan otomobil sanayine yedek parça üretiyorlar

Behiç Akkaş, beraberinde SGK İl Müdürü Ömer Tök, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile Atik Otomotiv’i ziyaret ederek, firma sahipleri Fikret ve Bünyamin Atik’le bir süre görüştüler. Atik kardeşler, Akkaş ve beraberindeki heyete firma hakkında bilgiler vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Fikret ve Bünyamin Atik kardeşler firma hakkında şu bilgileri paylaştılar; “Atik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, otomotiv yedek parça üretimine 1992’de Ankara-Ostim bölgesinde başlamış olup şuan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi içinde 5 bin 500 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, müşteri isteklerini zamanında karşılayarak, yeni yatırımlarla üretim kalitesini artırmış olup, ürün yelpazesini sürekli genişletmektedir. Tüm kalıp ve ekipmanları kendi bünyesinde yapmakta olup, talep edilen yedek parçaların siparişleri alınarak üretilmektedir. İleri teknolojiyi makina parkuru ve tecrübeli kadrosuyla 27 yıldır otomotiv sektöründe müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.”

Ziyarette ayrıca, kurumların destek ve hibeleri hakkında firma yetkililerine bilgiler verildi.

(Haber Merkezi)