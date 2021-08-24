Sungurlu’da Zafer Konseri

Sungurlu Belediyesi Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Zafer Yürüyüşü” ve Halk Konseri düzenlenecek.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenledikleri etkinliklere tüm Çorumluları davet etti.

Zafer Bayramı kapsamında 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 1 No’lu Sağlık Ocağı önünden meşaleler eşliğinde saat 20.00’de Zafer Yürüyüşü yapılacağını belirten Şahiner, programın Kentpark’ta Bülent Serttaş ve Gökhan Özsoy’un sahne alacağı konserle edeceğini bildirdi.

Abdulkadir Şahiner; “Tüm hemşehrilerimizi Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü coşkusunu birlikte paylaşmak üzere etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

