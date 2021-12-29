Sungurlu’da sağlık çalışanları köylerde aşı çalışması yapıyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Covid-19 salgının kontrol altına alınması için ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor.
Sungurlu 29.12.2021, 19:34 29.12.2021, 19:40
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İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık ekipleri İlçeye bağlı İnegazili, Güvendik, Bahşılı ve Akpınar köylerinde vatandaşların korona virüs aşıları yapıldı.
Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini de yapan ve uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşlar ile görüşerek ikna etmeye çalışıyorlar.
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