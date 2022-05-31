Sungurlu’da köylülerin yol ve su sıkıntısı isyanı

Sungurlu’nun köylerinde yaşanan su sıkıntısı ve bozuk köy yolları nedeniyle bir açıklama yapan Sungurlu Belediyesi, “Mücavir alanımız dışında kalan köylerimize müdahale etme şansımız yok. Konunun muhatabı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’dir” görüşüne yer verdi.

Sungurlu Belediye Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı köylerde yaşanan su sıkıntısı ve bozuk köy yolları nedeniyle vatandaşlarımız, son zamanlarda Belediyemize yardım konusunda birçok mesaj almaktayız. Konu hakkında, mevzuat gereği belediyemiz sınırları dışında olan köylerimize yardım yapamamaktayız” denildi.

Açıklamanın devamında konunun muhatabının İl Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olduğu vurgulanırken, müracaatların muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyeleri vasıtasıyla Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapılması istendi.

(Haber Merkezi)

