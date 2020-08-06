Sungurlu’da korona virüs denetimi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Sungurlu Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekiplerince pazar alanı, lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaför salonları ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ekipler yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.