Sungurlu’da kavga ihbarına gelen polislere pastalı kutlama

10 Nisan Polis Haftası kapsamında ilçede bulunan bir kebap ve lokanta sahipleri Bayram Kanat ve Hacı Mahir Özkürkcü, işyerlerinin önünde kavga çıktığı ihbarı yaptılar. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kavga yerine pasta görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler pastayı keserek, böyle bir organizasyondan dolayı işyeri sahipleri Bayram Kanat ve Hacı Mahir Özkürkcü’ye teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)