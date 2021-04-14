Sungurlu’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Öğretmenevi Toplantı Salonunda İlçe Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün sekreteryasıyla Kaymakam Fatih Görmüş Başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında; 2020 yılı değerlendirmesi yapılarak özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili gerekli eğitimlerin ve bilgilendirilmenin yapılmasının üzerinde durulmuş olup, alınması gereken somut önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

(Ömür SOYTEMİZ)

