Sungurlu’da itfaiye sahte ihbara 4 dakikada ulaştı

Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde yangın olduğu ihbarını alan İtfaiye personeli yaklaşık 4 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan tatbikat sonucunda başarılı bir performans sergileyen itfaiye personeline Başkan Yardımcısı Dağaşan teşekkür etti.

Dağaşan, “İtfaiye müdürlüğü olarak arkadaşlarımız şimdiye kadar bir çok başarılı müdahalelerde bulundu. Her zaman aktif ve hassas olmaları gerektiğinin farkında hareket ediyorlar. Bizde bu gece bir tatbikatla bu hassasiyeti tekrar görmüş olmaktan mutluluk duyduk. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)