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Sungurlu’da “hoş geldin” projesi devam ediyor

Sungurlu Belediyesi tarafından yürütülen “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. 

Sungurlu 16.06.2021, 21:57
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Sungurlu’da “hoş geldin” projesi devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında gözlerini dünyaya yeni açan minik yavruların heyecanını ve mutluluğunu ailesiyle birlikte paylaştıklarını ve yaşamın en özel anlarından birine hep birlikte ortak olduklarını belirten 
Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“İlgili makamlar ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni doğan bebeklerimizin ve ailelerinin bilgilerini temin ederek, evlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz.  Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in 2017 yılında aktif olarak hayata geçirdiği bu proje ile minik hemşerilerimize “merhaba”, ailelerine ise “hayırlı olsun” diyoruz. Evlere gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde ailemize hediye çantalarımızı teslim ederek, başkanımızın selamlarını iletiyoruz.
Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi halkımızın menfaati ve en üst düzeyde hizmet alımı sağlaması için sürekli olarak yeniliyoruz. Sungurlu olarak büyük bir aileyiz ve ‘mutluklar paylaştıkça çoğalır, hüzünler paylaştıkça azalır’ diyerek her zaman aile bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi) 
 

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