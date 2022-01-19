Sungurlu’da esnaf odası başkanları mazbatalarını aldı

Sungurlu’da güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçilen Esnaf Odası Başkanları Hakkı Vargeloğlu, Mutlu Karslı ve Osman Aşutoğlu mazbatalarını aldı.

Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu 1 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul seçimlerinde mevcut Başkan Hakkı Vargeloğlu güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Terziler ve Berberler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde mevcut Başkan Mutlu Karslı güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu ise 9 Ocak Pazar günü yapıldı. Genel Kurul seçimlerinde mevcut Başkan Osman Aşutoğlu güven tazeledi ve tekrar başkanlığa seçildi.

Oda Başkanları Hakkı Vargeloğlu, Mutlu Karslı ve Osman Aşutoğlu, Seçim Kurulu Başkanı Hakim Esra Çiğdem Görmüş’ten mazbatalarını aldı.

(Haber Merkezi)

