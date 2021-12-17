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Sungurlu’da ekmeğe zam
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, girdi maliyetlerinin artmasını gerekçe gösteren fırıncılar ekmeğe 50 kuruş zam yaptı. Sungurlu’da ekmek 2.50 TL’den satılmaya başlandı.
Sungurlu 17.12.2021, 19:51
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250 gram ekmeği 1.75’den satan fırıncılar, Ekim ayı sonunda gramajı 10 gram düşürerek 240 gram ekmeği 2 TL’den satmaya başlamıştı. Artan maliyetler nedeniyle fırıncılar Aralık ayının başında zam için tekrar talepte bulunmuş, toplanan komisyon tarafından alınan karar Bakanlığa gönderilmişti.
Bakanlığında onaylamasının ardından Sungurlu’da ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak bugünden itibaren 2.50 TL’den satışına başlandığı öğrenildi.
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