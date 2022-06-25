Sungurlu’da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantı sonunda yapılan basın açıklamasında, "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantımızı paydaş kurumlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantımız, kurumların bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları faaliyetlerin sunumu, yapılacak faaliyetler, görüş ve önerilerle sonlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.